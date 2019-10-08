Открытие крупнейшей линии по производству морских контейнеров в иранском Альборзе

По словам Эслами, отныне завод Mammut Khodro будет производить 1000 контейнеров в день.

"В начале санкций другие страны изъяли все свои 85000 контейнеров, чтобы поразить судоходный флот Ирана", - отметил он.

"Сегодня санкции привели нас к самодостаточности, и мы показали, что можем удовлетворить свои потребности, полагаясь на внутренние возможности", - сказал он.

Эти контейнеры могут использоваться в железнодорожной и автомобильной транспортной системе в дополнение к морскому транспорту.

Mammut Khodro - производитель грузовых автомобилей, автобусов в Иране и ранее считался партнером Volkswagen в стране.

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