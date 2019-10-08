8 окт. 2019 г., 11:50
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News Code: 83508212
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Иран выступает против любой военной операции в в Сирии: МИД

Иран выступает против любой военной операции в в Сирии: МИД

Тегеран, 8 октября, ИРНА – Министерство иностранных дел Ирана в своём заявлении вокруг недавних событий на севере Сирии подчеркнуло, что вхождение турецких военных сил в Сирию не только не снизит озабоченность Турции в области безопасности, но и приведёт к массовым материальным и человеческим жертвам, и поэтому Исламская Республика Иран выступает против любой военной операции в Сирии.

Назвав нелегальным присутствие американских военных сил в Сирии, МИД Ирана заявил, что США должны были намного раньше принять решение о завершении оккупации сирийских земель и выходе своих сил из Сирии.
Выразив надежду на установление мира и стабильности в Сирии и регионе после недавнего акта США, МИД Ирана предупредил о последствиях возможного вхождения турецких военных сил на территорию Турции.
"Исламская Республика Иран готова к срочным контактам с властями Турции и Сирии в целях снижения  нынешней озабоченности мирным путём, и подчёркивает, что уважение к национальному суверенитету, территориальной целостности Сирии и Аданскому соглашению считаются хорошими основаниями для переговоров", отмечается в заявлении МИД ИРИ.
Как сообщают СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу сообщил о начале скорой военной операции на севере Сирии против курдов. Сирийские демократические силы (СДС) в ответ на этот акт предупредили о том, что наступление на Турцию превратится в полную войну.
Напомним, в понедельник вечером министры иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф и Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор о последних событиях на северо-востоке Сирии.

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