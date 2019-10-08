Международная помощь афганским беженцам в Иране составляет всего 6% от общей стоимости

Рахмани во вторник в кулуарах саммита Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев отметил, что Иран является одной из стран, предоставляющих большинство услуг в плане приема, обслуживания и помощи афганским беженцам.

«На сегодняшней встрече была подчеркнута роль международных организаций и европейских стран, а также других стран, которые должны принять участие в этом вопросе, который, к сожалению, имеет очень низкий уровень сотрудничества. Например, ресурсы, которые предоставляются афганцам в Иране, составляют около 6% от общих расходов», - сказал он.

«Если не будет безопасности, мира, развития и занятости в Афганистане, не удастся принципиально решить эту проблему, и это долг всех стран, которые активны на международной арене и должны сыграть свою роль», - указал министр.

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