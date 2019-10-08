8 окт. 2019 г., 08:50
Journalist ID: 2388
News Code: 83507801
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Зариф: заявления Трампа в ООН помешали проведению переговоров между Ираном и США

Зариф: заявления Трампа в ООН помешали проведению переговоров между Ираном и США

Тегеран, 8 октября, ИРНА – Что побудило президента не согласиться с предложениями о переговорах с США в Нью-Йорке, было то, что Трамп официально заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что США не только не уменьшат санкции в отношении Ирана, но и усилят их, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Вчера Мохаммад Джавад Зариф коснулся Ормузской мирной инициативы в интервью. "Представление Ормузской мирной инициативы или Коалиции надежды президента Ирана было стратегическим шагом в то время, когда наш регион подвергается наибольшему риску войны. Нам нужен диалог и мир больше, чем когда-либо", - отметил он.

** Если другая сторона не выполняет свои обязательства по ядерной сделке, четвертый шаг будет предпринят

Касаясь предпринятия четвертого шага по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки, Зариф указал, что "Исламская Республика Иран принимает решения на основе собственной политики и будет информировать об этом в нужное время".

"С самого первого дня мы объявили, что готовы вести переговоры одновременно с сокрушением обязательств, и когда европейцы выполнят свои обязательства, страна вернутся к полному выполнению своих обязательств", - заключил он.

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