Зариф: заявления Трампа в ООН помешали проведению переговоров между Ираном и США

Вчера Мохаммад Джавад Зариф коснулся Ормузской мирной инициативы в интервью. "Представление Ормузской мирной инициативы или Коалиции надежды президента Ирана было стратегическим шагом в то время, когда наш регион подвергается наибольшему риску войны. Нам нужен диалог и мир больше, чем когда-либо", - отметил он.

** Если другая сторона не выполняет свои обязательства по ядерной сделке, четвертый шаг будет предпринят

Касаясь предпринятия четвертого шага по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки, Зариф указал, что "Исламская Республика Иран принимает решения на основе собственной политики и будет информировать об этом в нужное время".

"С самого первого дня мы объявили, что готовы вести переговоры одновременно с сокрушением обязательств, и когда европейцы выполнят свои обязательства, страна вернутся к полному выполнению своих обязательств", - заключил он.

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