8 окт. 2019 г., 08:39
Journalist ID: 2388
News Code: 83507785
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Зариф и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг Сирии

Зариф и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг Сирии

Тегеран, 8 октября, ИРНА - В понедельник вечером министры иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф и Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор о последних событиях на северо-востоке Сирии.

В телефонном разговоре министр иностранных дел Турции подчеркнул уважение территориальной целостности Сирии и назвал действий Турции в регионе временным.

Министр иностранных дел Ирана также, выступая против военных действий и подчеркивая уважение территориальной целостности и национального суверенитета Сирии, а также необходимость борьбы с терроризмом и обеспечения стабильности и безопасности в стране, назвал Турецко-сирийское соглашение, подписанное в Адане, лучшим решением для двух стран.

Два дня назад президент Турции объявил о скором начале военных действий в северной Сирии против курдов.

По сообщениям, сирийские курды также направили войска и технику на север, чтобы противостоять возможному нападению Турции.

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