Иран запустит 2-у участку ядерного реактора Арак в ближайшее 3 недели

"За последние 4 года нашим коллегам удалось довести вторую участку реактора на тяжелой воде Арак до того уровня, что мы сможем за 2-3 недели запустить его", отметил Салехи.

Он сказал, что тяжеловодный реактор в Араке состоится из двух участок, отметив, что большинство процессов по производству тяжелой воды осуществляется во второй участке.

Ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран готов вернуться к полному исполнению ядерной сделки, если остальные участники соглашения будут выполнять свои обязательства, но продолжит сокращение обязательств, если этого не произойдет.

8 мая 2019 года, ровно через год после выхода США из СВПД президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам шесть месяцев на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Через полгода Иран намерен проанализировать ситуацию на предмет дальнейших своих действий.

7 июля Иран объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана: обеспечить экономические интересы, предусмотренные соглашением, в частности, в банковской и нефтяной сферах. В Тегеране заявили, что начали процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, и довели уровень до более 4,5%.

Поскольку остальные участники не смогли обеспечивать интересы Ирана, Рухани 6 сентября сообщил о начале третьего этапа. Стоит отметить, что третий шаг Ирана начался только несколько часов после того, как США анонсировали новые санкции в отношении Тегерана, в список включены девять физических лиц, 16 компаний и шесть судов.

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