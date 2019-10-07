Иран запустит 2-й участок ядерного реактора Арак в ближайшее 3 недели

"За последние 4 года нашим коллегам удалось довести второй участок реактора на тяжёлой воде в Араке до такого уровня, что мы сможем за 2-3 недели запустить его", отметил Салехи.

Он сказал, что тяжеловодный реактор в Араке состоит из двух участков, отметив, что большинство процессов по производству тяжёлой воды осуществляется на втором участке.

Ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди заявил, что Тегеран готов вернуться к полному исполнению ядерной сделки, если остальные участники соглашения будут выполнять свои обязательства, но продолжит сокращение обязательств, если этого не произойдёт.