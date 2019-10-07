Иран назвал важным шагом возвращение персидских глиняных табличек

По ее словам, благодаря усилиям министерства туризма, культурного наследия и ремесел, министерства иностранных дел, и вице-президента по правовым вопросам несмотря на жестокие санкции США против страны, Ирану удалось вернуть часть исторических документов, вывезенных из страны более 84 лет назад.

Ранее стало известно, что США вернули Ирану 1783 глиняных клинописных табличек эпохи династии Ахеменидов (705−330 гг до н.э.), хранящихся в Музее Университета Чикаго с 1937 года.

В музее Университета Чикаго в США с 1937 года хранится коллекция из 30 тыс. глиняных клинописных табличек эпохи династии Ахеменидов

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409.