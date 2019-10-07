Иран и Армения заинтересованы в развитии сотрудничества в научно-образовательной сфере

"Иранские и армянские вузы могут наладить сотрудничество в научно-образовательной сфере", заявил Туманян, добавив, что у Технологического университета имени Амира Кабира есть большой потенциал для взаимодействия с армянскими вузами.

При этом посол Армении выразил надежду на то, что армянские вузы смогут развивать сотрудничество с университетом имени Амира Кабира и найдут точки общего интереса.

Ректор Технологического университета имени Амира Кабира согласился с тем, что вузы Ирана и Армении могут сотрудничать в различных областях, включая информационные технологии, электричество и телекоммуникации.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409