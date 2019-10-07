Иран: российскую журналистку не задержали за шпионаж

"Насколько я знаю, российскую журналистку задержали из-за проблем с визой и других проблем. Это не связано со шпионской деятельностью", сказал Рабии в понедельник на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает в самое ближайшее время на освобождение задержанной в Иране российской журналистки.

По информации российского посольства в Тегеране, журналистка прилетела в Иран 29 сентября по частному приглашению. Пограничники в аэропорту изъяли у неё паспорт без объяснения причин. Девушку арестовали в отеле 2 октября.

4 октября РИА Новости со ссылкой на официального представителя иранского МИД Аббаса Мусави сообщило, что задержанную в Тегеране российскую журналистку освободят в ближайшее время.

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