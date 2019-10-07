7 окт. 2019 г., 16:39
Journalist ID: 2177
News Code: 83507307
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Иран: российскую журналистку не задержали за шпионаж

Иран: российскую журналистку не задержали за шпионаж

Тегеран, 7 октября. ИРНА — Представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что российскую журналистку Юлию Юзик не задержали по подозрению в шпионаже.

"Насколько я знаю, российскую журналистку задержали из-за проблем с визой и других проблем. Это не связано со шпионской деятельностью", сказал Рабии в понедельник на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает в самое ближайшее время на освобождение задержанной в Иране российской журналистки.  

По информации российского посольства в Тегеране, журналистка прилетела в Иран 29 сентября по частному приглашению. Пограничники в аэропорту изъяли у неё паспорт без объяснения причин. Девушку арестовали в отеле 2 октября.

4 октября РИА Новости  со ссылкой на официального представителя иранского МИД Аббаса Мусави сообщило, что задержанную в Тегеране российскую журналистку освободят в ближайшее время.

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