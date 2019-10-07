Сборная Ирана заняла второе место в турнире по вольной борьбе в Азербайджане

Сборная Ирана завоевав 2 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей на турнире, заняла второе место в общекомандном зачете. По итогам турнира азербайджанские борцы заняли первое место, а российские — третье.

Золотые медали для сборой Ирана завоевали Али Голизадеган в весовой категории до 55 кг и Амир Али Сабуте в категории до 80 кг. Амир Хусейн Хосронеджад (до 65 кг) и Аббас Халадж (110 кг) принесли сборной Ирана серебряные медали.

Саид Парване, Юсеф Джабери, Бехнам Эбадоллахи, Омран Салеги и Омид Аббаси также выиграли бронзовые медали.

В турнире приняли участие свыше 300 юных спортсменов из Азербайджана, России, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и Украины.

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