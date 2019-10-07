В Иране было изъято более 2 тонн наркотиков

"Силы пограничного полка в ходе спецоперации обнаружили партию наркотиков в городе Сараван", сообщил он журналистам. "Запрещенные вещества, в том числе 1333 кг. опиума, 262 кг гашиша, 9 кг морфина, 4 кг героина и 12 кг остальных наркотиков", уточнил он.
Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.
Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.
Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.
Захедан, 7 октября. ИРНА – Начальник полиции провинции Систан и Белуджистан бригадный генерал Мохаммад Ганбари в понедельник сообщил об изъятии 2 тонн 7 кг 66 г наркотиков на юго-востоке Ирана в городе Сараван.
"Силы пограничного полка в ходе спецоперации обнаружили партию наркотиков в городе Сараван", сообщил он журналистам. "Запрещенные вещества, в том числе 1333 кг. опиума, 262 кг гашиша, 9 кг морфина, 4 кг героина и 12 кг остальных наркотиков", уточнил он.
-
Командующий ВМС Ирана прибыл с визитом в Москву
Москва, 8 октября, ИРНА - Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади во вторник прибыл…
-
Иранка завоевала золото турнира по тайскому боксу в Турции
Мешхед, 8 октября, ИРНА – Сима Никнам завоевала золотую медаль чемпионата мира по тайскому…
-
В Иране сообщили об увеличении ненефтяного экспорта до 61 млрд. долларов
Тегеран, 8 октября, ИРНА – Министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд во вторник заявил…
-
В Иране было изъято более 1,5 тонны наркотиков
Йезд, 8 октября. ИРНА – Начальник полиции провинции Йезд бригадный генерал Мохаммадреза Мирхейдари…
-
Открытие крупнейшей линии по производству морских контейнеров в иранском Альборзе
Карадж, 8 октября, ИРНА - Крупнейшая в стране линия по производству морских контейнеров открылась…
-
Иран выступает против любой военной операции в в Сирии: МИД
Тегеран, 8 октября, ИРНА – Министерство иностранных дел Ирана в своём заявлении вокруг недавних…
-
Иранский мультфильм признан призером британского фестиваля cheap thrills zero budget film festival
Бушер, 8 октября, ИРНА – Короткометражный мультфильм "Еще твои глаза" в постановке Хамида Хахджу…
-
Зариф: заявления Трампа в ООН помешали проведению переговоров между Ираном и США
Тегеран, 8 октября, ИРНА – Что побудило президента не согласиться с предложениями о переговорах…
-
Зариф и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг Сирии
Тегеран, 8 октября, ИРНА - В понедельник вечером министры иностранных дел Исламской Республики…
-
Выставка сельских достижений в городе Исфахан
Первая выставка сельских достижений в целях представления исторических и культурных достопримечатель…
Your Comment