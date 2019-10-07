7 окт. 2019 г., 16:05
Journalist ID: 2390
News Code: 83507254
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В Иране было изъято более 2 тонны наркотиков

В Иране было изъято более 2 тонны наркотиков

Захедан, 7 октября. ИРНА – Начальник полиции провинции Систан и Белуджистан бригадный генерал Мохаммад Ганбари в понедельник сообщил об изъятии 2 тонны 7 кг 66 г наркотиков на юго-востоке Ирана в городе Сараван.

"Силы пограничного полка в ходе спецоперации обнаружили партию наркотиков в городе Сараван", сообщил он журналистам. "Запрещенные вещества, в том числе 1333 кг. опиума, 262 кг гашиша, 9 кг морфина, 4 кг героина и 12 кг остальных наркотиков", уточнил он.
Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.
Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.
Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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