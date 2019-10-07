Исторический дом основоположника Исламской революции – туристическое направление для иностранцев

Он отметил, что число иностранных туристов, посещавших дом имама Хомейни, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

По его словам, 86 тыс. иностранных туристов из таких странах, как Швейцария, Германия, Канада, Австрия и Китай, посетили исторический дом имама Хомейни в первой половине 2018 года.

Дом имама Хомейни построен около 200 лет назад.

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