7 окт. 2019 г., 14:13
Journalist ID: 2388
News Code: 83507010
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18 стран приняли участие в Международной выставке по горной и шахтной тематике в Тегеране

18 стран приняли участие в Международной выставке по горной и шахтной тематике в Тегеране

Тегеран, 7 октября, ИРНА - 8-я Международная выставка по горной и шахтной тематике открылась в Тегеране, Мусалла Имам Хомейни, с участием 18 стран.

Специализированная выставка горнодобывающей промышленности MINEX проводится ежегодно при официальной поддержке государственных организаций Ирана.

В выставке приняли участие более 250 иранских и иностранных компаний. Общая выставочная площадь составляет порядка 15,000 кв.м., включая открытую демонстрационную экспозицию.

Основные тематические разделы выставки MINEX: добыча природных ископаемых, геология и геофизическая разведка, горнодобывающая техника, подъемно-транспортное оборудование, конвейерные линии, буровое оборудование, обработка и обогащение минералов, фильтрация и сортировка, воздушные компрессоры, электроэнергетическое оборудование, технологии безопасности, экология и др.

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