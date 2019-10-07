18 стран приняли участие в Международной выставке по горной и шахтной тематике в Тегеране

Специализированная выставка горнодобывающей промышленности MINEX проводится ежегодно при официальной поддержке государственных организаций Ирана.
В выставке приняли участие более 250 иранских и иностранных компаний. Общая выставочная площадь составляет порядка 15,000 кв.м., включая открытую демонстрационную экспозицию.
Основные тематические разделы выставки MINEX: добыча природных ископаемых, геология и геофизическая разведка, горнодобывающая техника, подъемно-транспортное оборудование, конвейерные линии, буровое оборудование, обработка и обогащение минералов, фильтрация и сортировка, воздушные компрессоры, электроэнергетическое оборудование, технологии безопасности, экология и др.
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