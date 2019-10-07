18 стран приняли участие в Международной выставке по горной и шахтной тематике в Тегеране

Чабахар, 7 октября, ИРНА – Управляющий директор таможни Чабахара на юге провинции Систан и Белуджистан Маджид Мазлуми в понедельник заявил, что товары стоимостью 131 млн. 650 тыс. долларов с начала иранского 1398 года (22 марта 2019) из пограничных пунктов Пишин, Сарбаз и Римдан были экспортированы в Пакистан.