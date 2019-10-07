Иран завоевал 17 медалей на первенстве мира по муайтай в Турции

В Анталии прошло первенство мира по тайскому боксу. Турнир, который состоялся с 29 сентября по 5 октября, собрал рекордное количество участников (более 1300 человек), что является рекордом за всю историю проведения подобных соревнований под эгидой IFMA.

Сборная Ирана заняла 11-е место в турнирной таблице.

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