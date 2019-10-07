7 окт. 2019 г., 13:44
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News Code: 83506941
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Иран завоевал 17 медалей на первенстве мира по муайтай в Турции

Иран завоевал 17 медалей на первенстве мира по муайтай в Турции

Урмия, 7 октября, ИРНА – Иранские спортсмены завоевали 17 медалей (2 золота, 3 серебра и 11 бронз) на первенстве мира по муайтай в Турции.

В Анталии прошло первенство мира по тайскому боксу. Турнир, который состоялся с 29 сентября по 5 октября, собрал рекордное количество участников (более 1300 человек), что является рекордом за всю историю проведения подобных соревнований под эгидой IFMA.
Сборная Ирана заняла 11-е место в турнирной таблице.

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