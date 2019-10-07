Правительство Башкирии заявило, что нет ограничений на торговлю между Ираном и Россией

Как отметил он, Российская Федерация традиционно сотрудничает с Ираном, и позиции двух стран во многих случаях совпадают.

"Также нет ограничений на расширение предпринимательской деятельности для работодателей", - сказал чиновник.

"Совещание работодателей в рамках Шанхайской организации сотрудничества стало полем совместного сотрудничества между работодателями и не имеет никаких ограничений при вступлении в него, и я рекомендую установить устав и принять правила процедуры по мере увеличения числа членов собрания", - добавил он.

Хотя статистика показывает, что торговый баланс между Ираном и Россией увеличился по сравнению с прошлым годом, этот показатель незначителен, учитывая прекрасные политические, военные отношения и отношения в сфере безопасности между двумя странами и его сравнение с торговым балансом России с другими странами.

Согласно последнему докладу Организации по продвижению торговли Ирана, на торговлю со странами СНГ, включая Россию, приходилось лишь 2% от общего объема торговли Ирана в текущем году, иными словами, Иран был вне рынка СНГ и не имел надлежащего торгового баланса с этими странами.

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