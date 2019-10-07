Пропаганда не может разлучить иранский и иракский народы

Об этом заявил Рабии на пресс-конференции в понедельник.

"Как всегда, Исламская Республика Иран заявляет о своей готовности поддержать иракских братьев и сестер", - сказал он.

При эт он отметил, что усилия Исламской Республики Иран по продвижению по пути мира и дружбы со своими соседями не прекратятся.

"Соседние дружеские отношения и постоянные усилия по укреплению этих отношений являются наиболее эффективным способом противодействия вторжению непрошенный держав в наш регион", - заявил он.

"Исламская Республика Иран обеспокоена любыми беспорядками и напряженностью в соседних странах и призывает к серьезным усилиям по поддержанию мира во всех странах региона. Поэтому события последних нескольких дней в Ираке достойны сожаления для иранского правительства и нации", - заключил Рабии.