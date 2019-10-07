7 окт. 2019 г., 12:38
Journalist ID: 2388
News Code: 83506757
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Пропаганда не может разлучить иранский и иракский народы

Пропаганда не может разлучить иранский и иракский народы

Тегеран, 7 октября, ИРНА - Представитель правительства Исламской Республики Иран Али Рабии заявил, что он уверен, что фальшивая пропаганда со стороны общих врагов Ирана и Ирака не смогут разлучить две дружественные и соседние страны.

Об этом заявил Рабии на пресс-конференции в понедельник.

"Как всегда, Исламская Республика Иран заявляет о своей готовности поддержать иракских братьев и сестер", - сказал он.

При эт он отметил, что усилия Исламской Республики Иран по продвижению по пути мира и дружбы со своими соседями не прекратятся.

"Соседние дружеские отношения и постоянные усилия по укреплению этих отношений являются наиболее эффективным способом противодействия вторжению непрошенный держав в наш регион", - заявил он.

"Исламская Республика Иран обеспокоена любыми беспорядками и напряженностью в соседних странах и призывает к серьезным усилиям по поддержанию мира во всех странах региона. Поэтому события последних нескольких дней в Ираке достойны сожаления для иранского правительства и нации", - заключил Рабии.

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