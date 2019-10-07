7 окт. 2019 г., 12:34
Journalist ID: 2390
News Code: 83506751
0 Persons

Иранский короткометражный мультфильм получил премию на кинофестивале "Canberra"

Иранский короткометражный мультфильм получил премию на кинофестивале "Canberra"

Тегеран, 7 октября, ИРНА - Короткометражный мультфильм "Сероватый" режиссера Эгбала Ширзаи получил премию на 24-м кинофестивале короткометражных фильмов "Canberra" в Австралии.

"Сероватый" получил премию "highly commended award" на этом кинофестивале.
Этот иранский мультфильм ранее вышел в международных кинофестивалях в Италии, США и Канаде.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
4 + 5 =