7 окт. 2019 г., 12:17
Journalist ID: 2390
News Code: 83506705
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Развитие нефтяного экспорта из крупнейшего иранского торгового порта в санкционный период

Развитие нефтяного экспорта из крупнейшего иранского торгового порта в санкционный период

Бендер-Аббас, 7 октября, ИРНА – Несмотря на жесткие санкций США в отношении Ирана, в первой половине текущего года экспорт нефтяной и ненефтяной продукции, транзит и каботаж товаров в порте Шахид Раджаи увеличился по сравнению с прошлым годом.

Порт Шахид Раджаи расположен в 23 км к западу от провинции Хормозган на севере острова Кешм и Орумзского пролива. Он также считается крупнейшим торговым портом Ирана благодаря морским отношениям и обмену товаров с 80 международными портами. Порт Шахид Раджаи также известен как золотые ворота экономики Ирана.
Специальная экономическая зона Шахид Раджаи является одной из важнейших международных транзитных коридоров мира.
Генеральный директор Организации портов и судоходства Ирана Аллах Морад Афифипур сообщил об экспорте 4 млн. 513 тыс. 163 тонн нефтяной продукции в первой половине текущего года из порта Шахид Раджаи.
Он отметил, что нефтяной экспорт из порта Шахид Раджаи вырос на 16,2% по сравнению с прошлым годом.
По его словам, ненефтяной экспорт из этого порта также вырос на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Афифипур также заявил о транзите более 1 млн. 600 тыс. тонн ненефтяной продукции из порта Шахид Раджаи, который свидетельствует о развитии экспорта на 8% по сравнению с прошлым годом.

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