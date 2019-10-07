7 окт. 2019 г., 11:16
Journalist ID: 2388
News Code: 83506529
0 Persons

Зариф опроверг слухи о биотерракте в отношении посла Ирана при ООН

Зариф опроверг слухи о биотерракте в отношении посла Ирана при ООН

Тегеран, 7 октября, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг слухи о биотерракте в отношении посла Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи и отметил, что он перенес операцию в Нью-Йорке и в настоящее время проходит химиотерапию.

После того, как Маджид Тахт-Раванчи был назначен послом Ирана при ООН и устроился на эту должность в Нью-Йорке стало ясно, что у него рак, о чем он не знал в Иране.

"По совету его врача операция была проведена в Нью-Йорке. В настоящее время он проводит химиотерапию", - сказал он.

Отвечая на вопрос о биотерракте посла Ирана в Нью-Йорке, Зариф заявил, что "я опровергаю слухи и он (Тахт-Раванчи, -ред.) в настоящее время проходит курс лечения".

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
7 + 7 =