7 окт. 2019 г., 10:57
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News Code: 83506489
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Экспорт товаров стоимостью более 131 млн. долларов из иранского Чабахара

Экспорт товаров стоимостью более 131 млн. долларов из иранского Чабахара

Чабахар, 7 октября, ИРНА – Управляющий директор таможни Чабахара на юге провинции Систан и Белуджистан Маджид Мазлуми в понедельник заявил, что товары стоимостью 131 млн. 650 тыс. долларов с начала иранского 1398 года (22 марта 2019) из пограничных пунктов Пишин, Сарбаз и Римдан были экспортированы в Пакистан.

Он назвал битум, цемент, черепица, молочные продукты и продукты питания экспортируемыми товарами.
По его словам, физический объем экспорта товаров из таможни Чабахар за первые 6 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 27%. Экспорт продукции в стоимостном выражении также увеличился на 16%.
Чабахар — город-порт на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, расположенный на берегу Оманского залива. Свободная торговая зона. Население — 50 тыс. человек, в основном белуджи и персы. Порт Чехбехара, крупнейший в Иране после Бендер-Аббаса, является одним из ключевых элементов транспортного коридора «Север-Юг».

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