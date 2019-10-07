Экспорт товаров стоимостью более 131 млн. долларов из иранского Чабахара

Он назвал битум, цемент, черепица, молочные продукты и продукты питания экспортируемыми товарами.

По его словам, физический объем экспорта товаров из таможни Чабахар за первые 6 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 27%. Экспорт продукции в стоимостном выражении также увеличился на 16%.

Чабахар — город-порт на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, расположенный на берегу Оманского залива. Свободная торговая зона. Население — 50 тыс. человек, в основном белуджи и персы. Порт Чехбехара, крупнейший в Иране после Бендер-Аббаса, является одним из ключевых элементов транспортного коридора «Север-Юг».

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