34-й велотур Ирана завершился победой российского велогонщика

Новиков опередил гонщика из Молдавии Кристиана Райлеану на 24 секунды в общем зачете по итогам пяти этапов.
Это стало возможным, в том числе, благодаря победе Новикова на третьем этапе. На первом победил его партнер по команде Александр Смирнов.
2 октября начался 34-й Международный велотур Ирана с участием 14 отечественных и зарубежных команд в иранском Тебризе.
Гонка состояла из четырех этапов по определённому маршруту в иранском Азербайджане.
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