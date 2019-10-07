34-й велотур Ирана завершился победой российского велогонщик

Новиков опередил гонщика из Молдавии Кристиана Райлеану на 24 секунды в общем зачете по итогам пяти этапов.

Это стало возможным, в том числе, благодаря победе Новикова на третьем этапе. На первом победил его партнер по команде Александр Смирнов.

2 октября начался 34-й Международный велотур Ирана с участием 14 отечественных и зарубежных команд в иранском Тебризе.

Гонка состояла из четырех этапов по определённому маршруту в иранском Азербайджане.

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