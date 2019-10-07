7 окт. 2019 г., 09:21
Journalist ID: 2388
News Code: 83506308
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198 иностранных студентов поступили в Международный кампус Тегеранского университета

198 иностранных студентов поступили в Международный кампус Тегеранского университета

Тегеран, 7 октября, ИРНА – По данным, объявленным ректором Международного кампуса Тегеранского университета в Арасе Захра Эмам Джоме, в новом учебном году поступили 198 иностранных студентов в этот университет.

"Набор студентов направлен на расширение деятельности студентов по высшему образованию посредством анализа образовательной и исследовательской базы и собеседования с аспирантами и магистрантами", - сказала она.

По ее словам, этот вуз в области гуманитарных наук, социальных наук и МБА, технических и инженерных наук, искусств и фундаментальных наук принял 180 иранских студентов и 198 иностранных.

Международный кампус Арас Тегеранского университета находится в иранской Джолфе в Восточном Азербайджане.

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