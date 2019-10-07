198 иностранных студентов поступили в Международный кампус Тегеранского университета

"Набор студентов направлен на расширение деятельности студентов по высшему образованию посредством анализа образовательной и исследовательской базы и собеседования с аспирантами и магистрантами", - сказала она.

По ее словам, этот вуз в области гуманитарных наук, социальных наук и МБА, технических и инженерных наук, искусств и фундаментальных наук принял 180 иранских студентов и 198 иностранных.

Международный кампус Арас Тегеранского университета находится в иранской Джолфе в Восточном Азербайджане.

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