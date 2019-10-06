Сборная Ирана выиграла международный турнир по каратэ в Москве

По итогам соревновании иранские каратисты завоевали 3 золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль и заняла первое место в общекомандном зачете шестого этапа Премьер-Лиги Karate1 2019 в России.

В финальной схватке категории кумитэ до 50 кг. Сара Бахманъяр победила каратистку из Германии Шару Хубрич со счетом 1:0 и завоевала золотую медаль международного турина.

Розита Алирур в финале категории кумитэ до 61 кг. одержала победу над Хайой Джумаа из Канады со счетом 1:0 и принесла вторую золотую медаль для сборной Ирана.

Третье золото принес капитан иранской команды Забиоллах Пуршаб. В финале категории кумитэ мужчины до 84 кг он одержал победу над Рютаро Арага из Японии.

Единственное серебро сборной Ирана завоевал Саджад Ганджзаде в категории кумитэ мужчины свыше 84 кг. в финале он уступил Гогите Аркания из Грузии. Бахман Асгари также принес единственную бронзовую медаль для иранской команды.

С 4 по 6 октября в Москве (Россия) прошел шестой этап элитной серии турниров по каратэ — Премьер-Лиги Karate1 2019 с участием 642 спортсмена из 85 стран.

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