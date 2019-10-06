Сборная Ирана по футболу слепых заняла второе место на ЧА

В финальном матче сборная Ирана уступила команде Китая со счетом 0:1 и заняла второе место Чемпионата Азии по мини-футболу 5х5 слепых.

Отметим, что иранские футболисты в полуфинале одержали победу над командой Таиланда. Таким образом иранская команда получила путевку на Параолимпийские игры 2020 года.

Мини-футбол 5х5 (B1) является Параолимпийской дисциплиной. Продолжительность игры составляет два тайма по 20 минут. В составе команды 10 игроков, одновременно на поле может быть 4 полевых игрока и вратарь. Спортсмены, за исключением вратаря, носят специальные очки, полностью блокирующие свет, игра осуществляется озвученным мячом.

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