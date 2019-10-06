2-й и 3-й блоки АЭС Бушер способны полностью обеспечить потребности юга Ирана в электроэнергии

"В настоящее время АЭС Бушер обеспечивает 28% потребности провинций Бушер и Фарс в электроэнергии, а страна может полностью обеспечить потребности южных провинций за счет использования новых реакторов", уточнил Банна-заде.

По его словам, станция Бушер мощностью 1000 МВт является первой АЭС не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке.

По словам директора АЭС, Иран после ввода в эскплуатацию 1-го блока АЭС Бушер начал экономить по меньшей мере 11 млн баррелей нефти в год. При этом он подчеркнул, что станция также предотвратила выброс значительного количества различных видов загрязняющих веществ.

АЭС в иранской провинции Бушер была построена российскими специалистами в соответствии с контрактом между Ираном и РФ от 1995 года. В августе 2012 года атомная электростанция была выведена на полную мощность.

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