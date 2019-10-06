Ганджзаде завоевал серебро Премьер-Лиги Karate1

В воскресенье 6 октября в Москве проходят финальные поединки шестого этапа Премьер-Лиги Karate1 2019.

Представитель сборной Ирана Ганджзаде в финале категории кумитэ мужчины свыше 84 кг уступил Гогите Аркания из Грузии и завоевал серебряную медаль.

Ранее Сара Бахманъяр (женское кумитэ до 50 кг.), Розта Алирур (женское кумитэ до 61 кг.) и Заиоллах Пуршиб (мужское кумитэ до 84 кг.) выиграли золотые медали.

С 4 по 6 октября в Москве (Россия) проходит шестой этап элитной серии турниров по каратэ — Премьер-Лиги Karate1 2019 с участием 642 спортсмена из 85 стран.

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