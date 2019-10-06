6 окт. 2019 г., 17:40
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News Code: 83505874
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Капитан сборной Ирана завоевал золотую медаль Премьер-Лиги Karate1 в Москве

Капитан сборной Ирана завоевал золотую медаль Премьер-Лиги Karate1 в Москве

Тегеран, 6 октября. ИРНА — Капитан сборной Ирана Забиоллах Пуршаб выиграл третью золотую медаль сборной Ирана в международном турнире, проходящего в Москве.

В воскресенье 6 октября в Москве проходят финальные поединки шестого этапа Премьер-Лиги Karate1 2019.

Представитель сборной Ирана Пуршаб в финале категории кумитэ мужчины до 84 кг одержал победу над Рютаро Арага из Японии и принес третью по счету золотую медаль сборной Ирана. Первое и второе золото иранской команде принесли Сара Бахманъяр и Розта Алирур.

С 4 по 6 октября в Москве (Россия) проходит шестой этап элитной серии турниров по каратэ — Премьер-Лиги Karate1 2019 с участием 642 спортсмена из 85 стран.

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