Алипур принесла второе золото сборной Ирана в Премьер-Лиге Karate1

В воскресенье 6 октября в Москве проходят финальные поединки шестого этапа Премьер-Лиги Karate1 2019. Представительица сборной Ирана Алирур в финале категории кумитэ женщин одержала победу над Хайой Джумаа из Канады со счетом 1:0 и принесла вторую золотую медаль для сборной Ирана.

Первое золото иранской команде принесла Сара Бахманъяр. В финальной схватке она победила каратистку из Германии Шару Хубрич со счетом 1:0 и завоевала золотую медаль международного турина.

С 4 по 6 октября в Москве (Россия) проходит шестой этап элитной серии турниров по каратэ — Премьер-Лиги Karate1 2019 с участием 642 спортсмена из 85 стран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409