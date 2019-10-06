6 окт. 2019 г., 17:21
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News Code: 83505845
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Алипур принесла второе золото сборной Ирана в Премьер-Лиге Karate1

Алипур принесла второе золото сборной Ирана в Премьер-Лиге Karate1

Тегеран, 6 октября. ИРНА — Каратистка сборной Ирана Розита Алипур  победила золотую медаль международного турнира, проходящего в Москве.

В воскресенье 6 октября в Москве проходят финальные поединки шестого этапа Премьер-Лиги Karate1 2019. Представительица сборной Ирана Алирур в финале категории кумитэ женщин одержала победу над Хайой Джумаа из Канады со счетом 1:0 и принесла вторую золотую медаль для сборной Ирана.

Первое золото иранской команде принесла Сара Бахманъяр. В финальной схватке она победила каратистку из Германии Шару Хубрич со счетом 1:0 и завоевала золотую медаль международного турина.

С 4 по 6 октября в Москве (Россия) проходит шестой этап элитной серии турниров по каратэ — Премьер-Лиги Karate1 2019 с участием 642 спортсмена из 85 стран.

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