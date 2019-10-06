Внешнеторговый оборот Ирана за 6 месяцев достиг 42$ млрд

Информация об итогах внешней торговли в первом полугодии 1397 года по иранскому календарю свидетельствует о том, что

объём иранского экспорта ненефтяных товаров за 6 месяцев в стоимостном выражении составил $20,948 млрд, а в весовом измерении — 70 млн тонн. Доля 5 стран (Китай, Ирак, Турции, ОАЭ и Афганистан) составила 75% от общего объёма экспорта.

Импорт Ирана с 21-го марта по 20-е сентября 2019 года в стоимостном выражении достиг $21,22 млрд, а в весовом измерении — 16,56 млн тонн. На долю Китая, ОАЭ, Турции, Индии и Германии приходилось 70% общего объема импорта.

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