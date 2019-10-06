Иранка выиграла золотую медаль Премьер-Лиги Karate1 в Москве

В воскресенье состоялись соревнования в категории до 50 кг среди женщин. Иранка Сара Бахманъяр, успешно одолев на своем пути спортсменок из Швейцарии, Сербии, Франции, в 1/4 финале провела поединок против обладательницы бронзовой медали ЧМ Садини Бтиссама (Марокко). Бой закончился победой иранки. В полуфинале она оказалась сильнее соперницы из Египта Джианы Лотфи и оказалась в финале турнира.

В финальной схватке она победила каратистку из Германии Шару Хубрич со счетом 1:0 и завоевала бронзовую медаль международного турина.

С 4 по 6 октября в Москве (Россия) проходит шестой этап элитной серии турниров по каратэ — Премьер-Лиги Karate1 2019 с участием 642 спортсмена из 85 стран.

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