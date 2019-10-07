Иран – самая успешная страна в области трансплантации лёгких на Западе Азии и Севере Африки

Указав на 2000 операций по трансплантации трахеи в больнице Масих Данешвари в Тегеране, Велайати заявил, что Иран добился многих успехов в медицинской сфере.
По его словам, операция по трансплантации лёгких считается одной из самых трудных операций в мире.
Он отметил, что совершились 205 трансплантаций почки и 257 пересадки сердца в этой больнице.
Тегеран, 6 октября, ИРНА – Глава 9-го международного конгресса по болезням легких, интенсивной терапии и туберкулезу Али Акбар Велайати в воскресенье заявил, что Иран считается самой успешной страной на Западе Азии и Севере Африки по числу трансплантации лёгких и успешности операции.
Указав на 2000 операций по трансплантации трахеи в больнице Масих Данешвари в Тегеране, Велайати заявил, что Иран добился многих успехов в медицинской сфере.
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