6 окт. 2019 г., 15:43
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News Code: 83505703
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Казахстанский велосипедист стал победителем 4-го этапа велотура Ирана

Казахстанский велосипедист стал победителем 4-го этапа велотура Ирана

Ардебиль, 6 октября, ИРНА – Велосипедист из Казахстана Игорь Чжан в субботу стал победителем четвертого этапа 34-го международного велотура в Иране.

Сава Новиков из России и Станиско Башло из Белоруссии завоевали второе и третье места в 4-м этапе велотура, соответственно.
4-й этап 34-го международного велотура Ирана сегодня прошел с участием 72 иранских и зарубежных участников в иранском Тебризе.
34-й международный велотур 2-6 октября прошли в провинциях Западный Азербайджан, Восточный Азербайджан и Ардебиль.

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