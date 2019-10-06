Позиция Ирана – установление мира в Афганистане с участием национальных сил: Зариф

Иранский министр иностранных дел в парламенте заявил, что все афганские группы должны сыграть роль в установлении мира в стране.

"Афганистан за последние месяцы занимается проведением выборов, после начала работы администрации можно говорить о вопросе мира в Афганистане", добавил он.

Афганистан с 2001 года после начала наступления США на стране под предлогом борьбы с терроризмом столкивается с угрозами безопасности. Американцы утверждают, что стремятся к миру в Афганистане, чьи военное присутствие в этой стране является наиболее важной причиной отсутствия безопасности и войны.



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