6 окт. 2019 г., 15:33
Journalist ID: 2390
News Code: 83505688
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Позиция Ирана – установление мира в Афганистане с участием национальных сил: Зариф

Позиция Ирана – установление мира в Афганистане с участием национальных сил: Зариф

Тегеран, 6 октября, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье заявил, что позиция Исламской Республики Иран является установлением мира в Афганистане с участием афганских сторон, а без присутствия иностранных военных сил.

Иранский министр иностранных дел в парламенте заявил, что все афганские группы должны сыграть роль в установлении мира в стране.
"Афганистан за последние месяцы занимается проведением выборов, после начала работы администрации можно говорить о вопросе мира в Афганистане", добавил он.
Афганистан с 2001 года после начала наступления США на стране под предлогом борьбы с терроризмом столкивается с угрозами безопасности. Американцы утверждают, что стремятся к миру в Афганистане, чьи военное присутствие в этой стране является наиболее важной причиной отсутствия безопасности и войны.

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