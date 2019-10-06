Иранка получила прозвище "Королева пистолета"

Перед началом Паралимпийских игр в Токио 2020 Международный комитет спортивной стрельбы назвал 10 лучших спортсменов из ОАЭ, Австралии, Украины, Южной Кореи, Индии, Словакии, Китая, Новой Зеландии и Ирана. В этом списке Джаванмарди упоминается "королевой пистолетов".

У иранки две золотые медали Паралимпийских игр Рио 2016 и одна бронза паралимпийских игр в Лондоне 2012.

В 2018 году она также завоевала золото чемпионата мира в Германии.

Иранка уже получила квоту на Паралимпийские игры в Токио 2020 и считается одним из шансов получения медалей на этом турнире.

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