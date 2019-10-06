Ширазский университет присоединился к университетскому Альянсу Шелкового пути

Глава центра научного и международного взаимодействия Ширазского университета Мохаммад Сабер Хагани-Нежад в субботу сообщил, что университетский Альянс Шелкового пути создался в целях расширения научных и культурных отношений стран Шелкового пути, укрепления мира и дружбы и оживления общих традиций народов с участием более 80 университетов из 80 стран.

По его словам, университетский Альянс Шелкового пути состоит из альянса ректоров университетов Шелкового пути, международной ассоциации Шелкового Пути, альянс студентов университетов Шелкового пути и симфонического оркестра.

Он добавил, что студенты университетов-членов Альянса Шелкового пути могут принять участие в международных конкурсах по литературе и фотографии.

Указав на научные и экономические события на Востоке, значимость Шелкового пути в экономическом развитии азиатских стран и членство престижных университетов европейских стран, как Италия, Испания, Португалия, Греция и Россия в университетском Альянсе Шелкового пути, Хагани-Нежад назвал этот акт эффективным шагом в расширении культурного обмена между Ираном и другими странами Шелкового пути.

Кроме Ширазского университета, университет имени Алламе Табатабаи, Исфаханский университет, международный университет имени Имама Хомейни и Гилянский университет также вошли в список университетского Альянса Шелкового пути.



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