6 окт. 2019 г., 13:21
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News Code: 83505397
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Ширазский университет присоединился к университетскому Альянсу Шелкового пути

Ширазский университет присоединился к университетскому Альянсу Шелкового пути

Шираз, 6 октября, ИРНА - Ширазский университет присоединился к университетскому Альянсу Шелкового пути (Silk-Road Universities Network-SUN), штаб-квартира которого находится в университете иностранных исследований в Сеуле.

Глава центра научного и международного взаимодействия Ширазского университета Мохаммад Сабер Хагани-Нежад в субботу сообщил, что университетский Альянс Шелкового пути создался в целях расширения научных и культурных отношений стран Шелкового пути, укрепления мира и дружбы и оживления общих традиций народов с участием более 80 университетов из 80 стран.
По его словам, университетский Альянс Шелкового пути состоит из альянса ректоров университетов Шелкового пути, международной ассоциации Шелкового Пути, альянс студентов университетов Шелкового пути и симфонического оркестра.
Он добавил, что студенты университетов-членов Альянса Шелкового пути могут принять участие в международных конкурсах по литературе и фотографии.
Указав на научные и экономические события на Востоке, значимость Шелкового пути в экономическом развитии азиатских стран и членство престижных университетов европейских стран, как Италия, Испания, Португалия, Греция и Россия в университетском Альянсе Шелкового пути, Хагани-Нежад назвал этот акт эффективным шагом в расширении культурного обмена между Ираном и другими странами Шелкового пути.
Кроме Ширазского университета, университет имени Алламе Табатабаи, Исфаханский университет, международный университет имени Имама Хомейни и Гилянский университет также вошли в список университетского Альянса Шелкового пути.


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