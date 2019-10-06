Иран – третья страна по индексу науки и инженерии по версии ВОИС

Как отмечается в докладе, Иран в 2019 году выше, чем такие страны, как Бразилия, Саудовская Аравия, Южная Африка и Катар, поднялся на 4 позиции в рейтинге.

Иран также занимает 61-е место среди инновационных стран, и 2-е место на Центральной и Южной Азии.

Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю развития инноваций по версии международной бизнес-школы INSEAD.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) — международная организация, занимающаяся администрированием ряда ключевых международных конвенций в области интеллектуальной собственности, в первую очередь Бернской Конвенции об охране литературных и художественных произведений и Парижской Конвенции об охране промышленной собственности. Более 190 стран, включая Иран, являются членами ВОИС.



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