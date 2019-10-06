Иран – третья страна по индексу науки и инженерии по версии ВОИС

Как отмечается в докладе, Иран в 2019 году выше, чем такие страны, как Бразилия, Саудовская Аравия, Южная Африка и Катар, поднялся на 4 позиции в рейтинге.
Иран также занимает 61-е место среди инновационных стран, и 2-е место на Центральной и Южной Азии.
Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю развития инноваций по версии международной бизнес-школы INSEAD.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) — международная организация, занимающаяся администрированием ряда ключевых международных конвенций в области интеллектуальной собственности, в первую очередь Бернской Конвенции об охране литературных и художественных произведений и Парижской Конвенции об охране промышленной собственности. Более 190 стран, включая Иран, являются членами ВОИС.
Тегеран, 6 октября, ИРНА – Согласно ежегодному докладу Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по глобальному индексу инноваций, Иран в 2019 году занимает 3-е место в области выпускников науки и инженерии, набрав 43,9 очков.
Как отмечается в докладе, Иран в 2019 году выше, чем такие страны, как Бразилия, Саудовская Аравия, Южная Африка и Катар, поднялся на 4 позиции в рейтинге.
-
Иранка выиграла золотую медаль Премьер-Лиги Karate1 в Москве
Тегеран, 6 октября. ИРНА — Иранская каратистка Сара Бахманъяр победила золотую медаль международного…
-
Казахстанский велосипедист стал победителем 4-го этапа велотура Ирана
Ардебиль, 6 октября, ИРНА – Велосипедист из Казахстана Игорь Чжан в субботу стал победителем…
-
Позиция Ирана – установление мира в Афганистане с участием национальных сил: Зариф
Тегеран, 6 октября, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье заявил, что…
-
Иранка получила прозвище "Королева пистолета"
Тегеран, 6 октября, ИРНА – Обладатель двух золотых медалей Паралимпийских игр Рио 2016, Саре…
-
Иран будет поставлять киви в Россию
Решт, 6 сентября, ИРНА – Глава организации сельскохозяйственного джихада Али Дарджани заявил,…
-
Ширазский университет присоединился к университетскому Альянсу Шелкового пути
Шираз, 6 октября, ИРНА - Ширазский университет присоединился к университетскому Альянсу Шелкового…
-
Иран – третья страна по индексу науки и инженерии по версии ВОИС
Тегеран, 6 октября, ИРНА – Согласно ежегодному докладу Всемирной организации интеллектуальной…
-
Иран предупредил о возможных следующих шагах по сокращению обязательств по СВПД
Тегеран, 6 октября, Заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди…
-
Иран будет облегчать предоставление лабораторных услуг соседним странам
Тегеран, 6 октября, ИРНА - Директор сети лаборатории Ирана Реза Асади Фард, сказал, что соседние…
-
Глава МВД Ирана отправился в Женеву
Тегеран, 6 октября, ИРНА – Министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли в воскресенье…
Your Comment