6 окт. 2019 г., 11:05
Journalist ID: 2388
News Code: 83505029
0 Persons

Иран предупредил о возможных следующих шагах по сокращению обязательств по СВПД

Иран предупредил о возможных следующих шагах по сокращению обязательств по СВПД

Тегеран, 6 октября, Заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что решение Тегерана сократить часть своих обязательств по ядерной сделке было в ответ на одностороннее действие Соединенных Штатов выйти из соглашения 2019 года и предупредил о следующих шагах в случае невыполнения обязательств другой стороной.

Бехруз Камалванди отметив, что "наш лозунг, как сказал Верховный лидер революции, - это ядерные технологии для всех и ядерное оружие ни для кого, добавил, что в свете недавних событий, решение Ирана сократить некоторые из своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий было принято спустя года стратегического терпения в ответ на односторонний шаг Соединенных Штатов выйти из соглашения 2019 и, чтобы сбалансировать права и обязательств".

Он напомнил, что в случае возвращения следующей стороны к своим обязательствам, Иран также готов вернуться за стол переговоров.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
9 + 2 =