Иран предупредил о возможных следующих шагах по сокращению обязательств по СВПД

Бехруз Камалванди отметив, что "наш лозунг, как сказал Верховный лидер революции, - это ядерные технологии для всех и ядерное оружие ни для кого, добавил, что в свете недавних событий, решение Ирана сократить некоторые из своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий было принято спустя года стратегического терпения в ответ на односторонний шаг Соединенных Штатов выйти из соглашения 2019 и, чтобы сбалансировать права и обязательств".

Он напомнил, что в случае возвращения следующей стороны к своим обязательствам, Иран также готов вернуться за стол переговоров.

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