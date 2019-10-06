6 окт. 2019 г., 10:44
Journalist ID: 2388
News Code: 83504977
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Иран будет облегчать предоставление лабораторных услуг соседним странам

Иран будет облегчать предоставление лабораторных услуг соседним странам

Тегеран, 6 октября, ИРНА - Директор сети лаборатории Ирана Реза Асади Фард, сказал, что соседние страны являются новыми клиентами иранских лабораторных услуг, и отметил, что будет оказано содействие в предоставлении внутренних лабораторных услуг соседним странам.

"Одним из наиболее важных приоритетов сети лаборатории страны является обеспечение доступа и облегчение предоставления лабораторных услуг соседним странам на более систематической и упорядоченной основе", - сказал он.

По его словам, лаборатории в соседних городах страны в настоящее время предоставляют услуги соседним странам, но уже разработаны планы по предоставлению этих услуг на более систематической основе, используя преимущества существующих возможностей сети лаборатории Ирна.

Иран стал одним из основных направлений медицинского туризма благодаря развитию медицины и хорошим медицинским учреждениям в стране, а также относительно недорогим медицинским услугам.

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