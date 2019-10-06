Глава МВД Ирана отправился в Женеву

Тегеран, 6 октября, Заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что решение Тегерана сократить часть своих обязательств по ядерной сделке было в ответ на одностороннее действие Соединенных Штатов выйти из соглашения 2019 года и предупредил о следующих шагах в случае невыполнения обязательств другой стороной.