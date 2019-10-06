Глава МВД Ирана отправился в Женеву

70-я пленарная сессия Исполнительного комитета УВКБ ООН 7-10 октября пройдет в Женеве.
Иранский министр кроме выступления на заседании, проведет встречи с властями Афганистана, Пакистана и верховным комиссаром Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ).
Пленарная сессия Исполнительного комитета УВКБ ООН ежегодно проходит в начале октября с участием представителей стран-членов ООН.
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Тегеран, 6 октября, ИРНА – Министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли в воскресенье отправился в Женеву, чтобы принять участие в 70-й пленарной сессии Исполнительного комитета УВКБ ООН.
70-я пленарная сессия Исполнительного комитета УВКБ ООН 7-10 октября пройдет в Женеве.
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