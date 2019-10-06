6 окт. 2019 г., 10:07
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News Code: 83504879
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Афганистан – первый приоритет внешней политики Ирана

Афганистан – первый приоритет внешней политики Ирана

Бирджанд, 6 октября, ИРНА – Посол Исламской Республики Иран в Афганистане Бахадор Аминиан в субботу вечером заявил, что Афганистан считается первым приоритетом Ирана в областях экономики сопротивления, политики добрососедства и объема экспорта.

Выступая на заседании рабочей группы по развитию экспорта и пограничного обмена провинции Южный Хорасан, иранский посол подчеркнул необходимость активизации потенциалов пограничных провинций, включая Южный Хорасан и Систан и Белуджистан.
По его словам, общий объем экспорта Ирана в европейские страны составляет не одну треть от экспорта страны в Афганистан. Тот факт показывает особую позицию Афганистана для Ирана.
Он призвал к укреплению отношений с соседними странами, заявив о важности расширения всеобщих связей с Афганистаном.


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