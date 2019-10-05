5 окт. 2019 г., 18:55
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News Code: 83504455
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Иранский спектакль будет представлен на театральном фестивале в Ереване

Иранский спектакль будет представлен на театральном фестивале в Ереване

Тегеран, 5 октября. ИРНА — Спектакль иранских режиссеров Мейсама и Киана Моради "Мечта" будет показан на театральном фестивале HIGH FEST, который проходит в Ереване.

XVII театральный фестиваль HIGH FEST проходит в Ереване с 1-го по 8-е октября. Театры из 24 стран мира привезут в Армению свои лучшие спектакли разнообразных жанров. В фестивале принимают участие 7 иранских спектаклей, в том числе "Мечта".

В рамках программы гости фестиваля смогут увидеть драматические, музыкальные, танцевальные, мультимедийные, кукольные, визуальные, цирковые, детские, моноспектакли, а также спектакли под открытым небом и многие другие.

В фестивале также представлены четыре специальные программы: «Распространение прав детей посредством сценического искусства» совместно с Швецией, «Платформа современного американского танца» («U.S. dance spotlight»), «Иранская программа» и «Выставки армянских театров».

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