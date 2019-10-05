Провинция Мазандаран избрана столицей туризма стран "Организация экономического сотрудничества" на 2022  год

Об этом в субботу сообщил руководитель управления культурного наследия, ремесел и туризма провинции Мазандаран Сейфулла фарзане.

"Избрание провинции Мазандаран туристической столицей стран Организации экономического сотрудничества на 2022 год является результатом политики страны по развитию туризма", отметил Фарзане.

Напомним, что всемирная туристическая организация ООН - UNWTO (United Nations World Tourism Organization) опубликовала отчет, где отмечается, что по данным за 2018 год, Иран занял по темпам развития туризма второе место в мире.

Регион ОЭС занимает площадь более 8 миллионов квадратных километров от центра к югу и Юго-Западной Азии, с населением более 450 миллионов человек, известен своими природными красотами и многообразием исторического и культурного наследия.

Членами Организации экономического сотрудничества являются Иран Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан.

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