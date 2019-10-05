В Иране находится cамый большой на Ближнем Востоке банк стволовых клеток пуповинной крови

Он в субботу заявил, что упомянутое количество стволовых клеток хранится в государственных и частных банках.
Зарраби добавил, что около 115 тыс. образцов хранятся в частных банках.
Он отметил, что Тегеран, Исфахан и Хорасан Резави имеют наибольшее количество банков в Иране, соответственно.
По его словам, 700 тыс. видов пуповинной крови хранятся в государственных банках мира, а 6 миллионов - в частных.
"Стволовые клетки полезны при лечении 80 заболеваний", заявил он, добавив, что в настоящее время исследователи проводят испытания по использованию стволовых клеток пуповинной крови для лечения аутизма, церебрального паралича, болезней сердца, диабета 1-го типа, потеря слуха и детских болезней.
Пуповинная кровь — это кровь, сохранившаяся в плаценте и пуповинной вене после рождения ребёнка. В пуповинной крови содержится некоторое количество стволовых клеток, которые потенциально могут быть собраны и использованы в лечении некоторых болезней у других людей.
Мешхед, 5 октября, ИРНА. Самый большой банк стволовых клеток пуповинной крови на Ближнем Востоке находится в Иране с запасом 130 тыс. образцов. Об этом сообщил гендиректор банка стволовых клеток института Ройан Мортеза Зарраби.
Он в субботу заявил, что упомянутое количество стволовых клеток хранится в государственных и частных банках.
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