Иранка вышла в финал премьер-лиги Karate1

В субботу состоялись соревнования в категории до 61 кг среди женщин. Иранка Розита Алипур, успешно одолев на своем пути спортсменов из Швейцарии, Сербии, Франции, в 1/4 финале провела поединок против обладательницы бронзовой медали ЧМ

Садини Бтиссама (Марокко). Бой закончился победой иранки. В полуфинале она оказалась сильнее соперницы из Египта Джианы Лотфи и оказалась в финале турнира.

В воскресенье ей предстоит схватка с каратисткой из Канады.

Напомним, что иранская каратистка Сара Бахманйар в весовой категории до 50 кг в пятницу вышла в финал Премьер-Лиги Karate1 в Москве.

С 4 по 6 октября в Москве (Россия) проходит шестой этап элитной серии турниров по каратэ — Премьер-Лиги Karate1 2019 с участием 642 спортсмена из 85 стран.

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