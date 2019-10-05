Иран и Таджикистан заинтересованы в расширении туристического сотрудничества

Мунесан, который находится в Таджикистане для участия в третьем заседании министров туризма стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на встрече с главой МИД Таджикистана призвал к обмену опытом двух стран в туристической области.
В ходе встречи обе стороны обсудили ряд вопросов, в частности, укрепление взаимного сотрудничества в области туризма и культурного наследия.
Таджикский министр иностранных дел также высоко оценил иранские компании, участвующие в крупных экономических проектах в Таджикистане, включая строительство плотин и электростанции Санг Тудех-2.
Указав на культурную и языковую общность между Ираном и Таджикистаном, он призвал использовать возможности для обмена туристами и опытом Ирана в проведении туристических выставок и конференций для представления возможностей двух стран в этой области.
Мунесан также заявил, что визит президента Ирана Хасана Рухани в Душанбе для участия в саммите СВМДА был важным шагом в развитии двусторонних отношений.
Третье совещание министров туризма стран-членов ОЭС прошел в Ходжанде в пятницу.
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Тегеран, 5 октября, ИРНА - Министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин обсудили пути развития сотрудничества в сфере туризма.
Мунесан, который находится в Таджикистане для участия в третьем заседании министров туризма стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на встрече с главой МИД Таджикистана призвал к обмену опытом двух стран в туристической области.
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