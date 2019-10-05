5 окт. 2019 г., 15:49
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News Code: 83504225
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Площадь озера Урмия в Иране увеличилась на 1100 км

Площадь озера Урмия в Иране увеличилась на 1100 км

Урмия, 5 октября, ИРНА - Начальник провинциального управления Комитета для возрождения озера Урмия в провинции Западный Азербайджан Фархад Сархош в субботу сообщил о том, что площадь озера Урмия достиг до 2814 квадратных километров.

Он в интервью ИРНА заявил, что высота поверхности над уровнем моря озера Урмия на сегодня составляет 1271,28 метров, что на 102 сантиметров выше уровня зарегистрированного на озере в прошлом году.
По его словам, площадь озера Урмия увеличилась на 1104 квадратных километров по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
"В сентябре 2015 года высота над уровнем моря озера Урмия составляла 1270,08 метров, что является самым низким уровнем озера, зафиксированным до сих пор", - добавил он.
Озеро Урмия является одним из крупнейших постоянных солёных озёр в мире.
Объём воды в озере в 1997 году составлял 30 млрд. куб. м, но в 2017 году он значительно сократился – до 2,5 млрд. куб. м.
Урмия расположена на северо-западе Ирана и считается крупнейшим озером на Ближнем Востоке и шестым по размеру на Земле. Его площадь составляет 5200 квадратных километров. Однако за последние десятилетия размеры озера сократились на 80%.


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