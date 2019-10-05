У Ирана много потенциалов для привлечения туристов, заявил посол Италии

Указав на древнюю историю Ирана, итальянский посол заявил, что Иран является очень привлекательной страной для иностранных туристов, и много из которых выбирают Иран как туристическое направление.

"Итальянские туристы также заинтересованы в Иране благодаря его природному разнообразию, также итальянцы обожают уникальные исторические памятники в Иране. Иранская древняя архитектура очень интересна для итальянских туристов", добавил он.

По его словам, относительная дешёвая поездка в Иран может быть ещё одним из мотивов путешествия по этой прекрасной и древней стране.

Говоря о неправильном образе Ирана в глазах ряда иностранцев, посол Италии в Иране заявил, что иностранные туристы должны сами посетить Иран своими глазами.

Он назвал пропагандой попытки иностранцев для представления неверного образа Ирана.



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