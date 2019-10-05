5 окт. 2019 г., 15:37
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News Code: 83504204
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У Ирана много потенциалов для привлечения туристов, заявил посол Италии

У Ирана много потенциалов для привлечения туристов, заявил посол Италии

Тегеран, 5 октября, ИРНА – Посол Италии в Иране Джузеппе Перроне в интервью ИРНА заявил, что Иран благодаря природному разнообразию и историческим достопримечательностям обладает необходимыми особенностями для привлечения иностранных туристов.

Указав на древнюю историю Ирана, итальянский посол заявил, что Иран является очень привлекательной страной для иностранных туристов, и много из которых выбирают Иран как туристическое направление.
"Итальянские туристы также заинтересованы в Иране благодаря его природному разнообразию, также итальянцы обожают уникальные исторические памятники в Иране. Иранская древняя архитектура очень интересна для итальянских туристов", добавил он.
По его словам, относительная дешёвая поездка в Иран может быть ещё одним из мотивов путешествия по этой прекрасной и древней стране.
Говоря о неправильном образе Ирана в глазах ряда иностранцев, посол Италии в Иране заявил, что иностранные туристы должны сами посетить Иран своими глазами.
Он назвал пропагандой попытки иностранцев для представления неверного образа Ирана.


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